Şişli'de Kötü Koku İhbarı Gaspı Ölümü Ortaya Çıkardı - Son Dakika
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Şişli'de Kötü Koku İhbarı Gaspı Ölümü Ortaya Çıkardı

Şişli\'de Kötü Koku İhbarı Gaspı Ölümü Ortaya Çıkardı
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Şişli'de bir binadan yayılan kötü koku üzerine gelen polis, 52 yaşındaki adamı ölü buldu.

Şişli'de bir binadan yayılan kötü koku ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, apartman dairesinde 52 yaşındaki adamı yatağında ölü halde buldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Civelek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evden yoğun koku gelmesi üzerine, vatandaşlar ev sahibini aradı. Olay yerine gelen ev sahibi, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, yatakta hareketsiz yatan kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrolde

Ayhan Akkuş'un (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Akkuş'un cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı incelemede, herhangi bir silahla veya kesici aletle yaralanmaya rastlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan adamın yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Polis, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de Kötü Koku İhbarı Gaspı Ölümü Ortaya Çıkardı - Son Dakika

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