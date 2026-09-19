Şişli'de seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, araç büyük çapta hasar gördü - Son Dakika
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Şişli'de seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, araç büyük çapta hasar gördü

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Şişli Merkez Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında seyir halindeki 34 EM 5618 plakalı otomobilin motor kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta büyük çapta hasar meydana geldi; polis trafiği tek şeritten kontrollü sağladı.

Şişli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Şişli Merkez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EM 5618 plakalı araç seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri yol üzerindeki trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şişli'de seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, araç büyük çapta hasar gördü - Son Dakika
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