Şişli'de Telefon Dolandırıcılarına Yardım Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şişli'de Telefon Dolandırıcılarına Yardım Eden Şüpheli Yakalandı

Şişli'de bir kişi, kendisini arayan telefon dolandırıcılarının verdiği IBAN'a 473 bin lira gönderdi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, dolandırıcılara banka hesabını kullandıran kişi olduğu belirlendi. Şüphelinin 10 suç kaydı olduğu ve diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

01.03.2024 15:02  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de bir kişi, kendisini arayan telefon dolandırıcılarının verdiği IBAN'a 473 bin lira gönderdi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin para karşılığında dolandırıcılara banka hesabını kullandıran kişi olduğu belirlendi.

Olay Şişli'de 27 Şubat 2024 tarihinde meydana geldi. H.S.'yi arayan bir kişi kendisini polis olduğunu söyleyerek "Banka hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor" diyerek kurbanını kandırdı. Buna inan H.S kendisine verilen İBAN numarasına 473 bin lira para gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.S polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine inceleme başlatan polis ekipleri dolandırıcının kimliğini tespit etti. Şüpheli Mikail C.(26) gözaltına alındı. Para karşılığında dolandırıcılara banka hesabını kullandıran şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 10 suç kaydı olduğu belirlendi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Banka, Şişli, Dolandırıcılık, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de Telefon Dolandırıcılarına Yardım Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:28:23. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de Telefon Dolandırıcılarına Yardım Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement