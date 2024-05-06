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Şişli'de uyuşturucudan aranan firari, polisin dikkati sayesinde yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen biri kadın 2 şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arandığı ve 12 yıl 16 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Olay 4 Mayıs'ta Şişli Duatepe Mahallesi'ndeki bir sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri narkotik suçlarının önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilerek yok edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şüpheli S.A., şüpheli bir

kadınla buluştu. Şüpheli adam, kadına siyah bir poşet vererek, para aldığı görülünce polis ekipleri harekete geçti. S.A. ve C.M. isimli kadın yakalandı. Yapılan aramasında C.M.'de bulunan poşetten 53 gram mariuhana ve 11 bin 600TL para çıkarken, S.A.'da ise 23 bin 500TL para ve 2 adet cep telefonu bulundu. S.A.'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan adli makamlarca arandığı, 12 yıl 16 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheli S.A.'nın ikametinde yapılan aramada ise; 14 parça halinde 6 kilo 520 gram mariuhana, 2 adet hassas terazi, 1 adet telefon, çok miktarda klipsli poşet, 55 bin 500TL para ele geçirildi. C.M. hakkında narkotik madde ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanırken, S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.