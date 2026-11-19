İstanbul Şişli'de yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak park halindeki otomobil ve panelvan araca çarpan cip, devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CUK 609 plakalı cip, yokuş aşağı indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki otomobile ve panelvan araca çarparak devrildi. Kazada cipin içerisinde bulunan sürücü ve yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza nedeniyle sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Devrilen cipin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.