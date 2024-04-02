Şişli Gayrettepe'de çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı

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Şişli Gayrettepe'de tadilatta olan bir gece kulübünde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı. Yoğun duman nedeniyle gece kulübünde ve binada mahsur kalanların olduğu öğrenilirken, itfaiyenin söndürme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL