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Sivas'ın Zara ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ın Zara ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 6 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen kazada, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas\'ın Zara ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 6 yaralı
17.01.2024 - 12:17,
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Sivas'ın Zara ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Zara ilçesi Kaplan köyü yakınlarında meydana geldi. B.B. idaresindeki 58 ABC 203 plakalı Tofaş marka otomobil ile S.P. idaresindeki 58 EP 758 plakalı Dacia marka otomobil kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Tofaş marka otomobilin içerisinde bulunan yolculardan Kahraman Bakar hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Zara ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ın Zara ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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