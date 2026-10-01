Sivas Şarkışla\'da emniyet uygulamasında 19 yıl 9 ay cezalı firari hükümlü yakalandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde hakkında, zimmet suçlaması ile 12 yıl 6 ay, mühürde sahtecilik suçundan 5 yıl 2 ay ve resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. (57) yakalandı. İ.D. gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.