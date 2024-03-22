Sivas'ta 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
SİVAS - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 12- 18 Mart tarihleri arasında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıslar üzerinde yapılan arama ve kontrollerde; 7 parça halinde yaklaşık 7 bin 760 içimlik kağıda emdirilmiş vaziyette sentetik bonzai, 2 parça halinde toplam daralı ağırlığı 199,21 gram gelen metamfetamin, 5 parça halinde yaklaşık 4 bin 500 içimlik kağıt peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi.
Olaya ilişkin yakalanan 11 şahsa, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları kapsamında adli işlem yapıldı. Adli işlemlerinin ardından 10 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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