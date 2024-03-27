Sivas'ta yapılan aramada 53 kaçak elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Sivas'ta yapılan aramada 53 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Sivas\'ta yapılan aramada 53 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişinin üst aramasında 53 Elektronik Sigara ele geçirildi. Elektronik sigaralara el konulurken kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı.

27.03.2024 15:08  Güncelleme: 15:09
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Sivas'ta bir kişinin üstünde yapılan aramada 53 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişinin yapılan üst aramasında 53 Elektronik Sigara ele geçirilmiştir. Elektronik sigaralara el konulurken kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kanununa muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta yapılan aramada 53 kaçak elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika

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