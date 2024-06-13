Sivas'ta Ambulansın Çarptığı Kadın Ağır Yaralı

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Sivas'ta bir ambulans yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Ambulansın kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinde kaşıya geçmek için bir süre bekleyen kadın, bir aracın yol vermesiyle yürümeye başladı. Sol şeritten hızla ilerleyen ambulans, kadına çarptı. Ambulansın çarptığı kadın metrelerce sürüklendi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı ambulans çarptığı yayayı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi aciline kaldırdı. Kadının ağır yaralı olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS