Sivas'ta Ambulansın Çarptığı Kadın Ağır Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Ambulansın Çarptığı Kadın Ağır Yaralı

Sivas'ta İnönü Caddesi'nde bir ambulans, yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ambulansın kadına çarptığı ve metrelerce sürüklediği görülüyor. Ambulans, çarptığı kadını Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi aciline kaldırdı. Kadının durumu ağır olduğu belirtilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

13.06.2024 18:53
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Sivas'ta bir ambulans yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Ambulansın kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinde kaşıya geçmek için bir süre bekleyen kadın, bir aracın yol vermesiyle yürümeye başladı. Sol şeritten hızla ilerleyen ambulans, kadına çarptı. Ambulansın çarptığı kadın metrelerce sürüklendi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı ambulans çarptığı yayayı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi aciline kaldırdı. Kadının ağır yaralı olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Ambulansın Çarptığı Kadın Ağır Yaralı - Son Dakika

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