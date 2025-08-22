Sivas'ta Ana Hat Su Borusu Patladı, Cadde Göle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sivas'ta Ana Hat Su Borusu Patladı, Cadde Göle Döndü

Sivas\'ta Ana Hat Su Borusu Patladı, Cadde Göle Döndü
22.08.2025 00:15  Güncelleme: 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta ana hat su borusunun patlaması sonucu cadde su altında kaldı. Bazı dükkanlar ve apartmanların bodrum katları suyla dolarken, belediye ekipleri onarım çalışmaları başladı.

Sivas'ta ana hat su borusunun patlaması sonucu cadde göle döndü. Bazı dükkanları ve apartmanların bodrum katlarını su basarken, belediye ekipleri ise onarım çalışmaları başlattı.

Sivas'ta Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda akşam saatlerinde ana hat su borusunda meydana gelen patlama, hayatı olumsuz etkiledi. Patlamanın ardından cadde adeta göle dönerken, bazı dükkanların içini ve apartmanların bodrum katlarını su bastı. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, su basan binaların bodrum katlarındaki suları tahliye etti. Sivas Belediyesi SİBESKİ ekipleri ise patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı. Cadde ise güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

Apartman sakini Yusuf Berk ise "Su boruları patladı. Boruların patlamasıyla birlikte bina ile dükkanları su bastı" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Ana Hat Su Borusu Patladı, Cadde Göle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı
Türk bayrağında direk dansı Görüntüler Valiliği harekete geçirdi Türk bayrağında direk dansı! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Sevgili adaylarından ’’CV’’ isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu Sevgili adaylarından ''CV'' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi
Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı
Atılan manşetler bomba Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

20:25
Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 00:18:33. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Ana Hat Su Borusu Patladı, Cadde Göle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.