Sivas'ta Araçta Bayılan Adam Hayatını Kaybetti

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Seyir halindeki araçta bayıldı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta seyir halindeki otomobilde baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Mevlana Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Karacaoğlu sabah saatlerinde arkadaşı S.A'yı arayarak alkollü olduğunu belirterek aracını kullanması için yardım istedi. S.A. tarafından kullanılan araç seyir halindeyken Mehmet Karacaoğlu baygınlık geçirdi. S.A. aracı park ederek 112'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet Karacaoğlu ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. S.A. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karacaoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsiye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.