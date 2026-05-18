İlçe meydanında 9 kurşunla öldürüldü: Olayın ardından intikam çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlçe meydanında 9 kurşunla öldürüldü: Olayın ardından intikam çıktı

İlçe meydanında 9 kurşunla öldürüldü: Olayın ardından intikam çıktı
18.05.2026 16:58  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde belediye işçisi Abdullah Hasdemir, amca oğlu tarafından 9 kurşunla öldürüldü. Olayın, 4 yıl önce işlenen başka bir cinayetin intikamı olduğu ortaya çıktı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde belediye işçisi, vücuduna isabet eden 9 kurşunla öldürüldü, olayın ardından 4 yıl önce işlenen başka bir cinayetin intikamı çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde gerçekleşti. Kent meydanında belediye işçisi Abdullah Hasdemir'e (40) yaklaşan O. Hasdemir silahını çıkartarak 9 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 9 kurşunla ağır yaralanan Hasdemir yere yığıldı. Saldırgan ise silahı ile havaya ateş açarak kaçıp uzaklaştı. Olaya şahit olanlar panikle ihbarda bulunurken, bölgeye gelen sağlık ekipleri Hasdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasdemir kurtarılamadı. Cinayet zanlısı O. Hasdemir olaydan bir süre sonra polis ekiplerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından intikam çıktı

İlçe merkezinde işlenen cinayette ölen ve öldürenin amca çocukları olduğu anlaşıldı. Ölen Abdullah Hasdemir'in basası H. Hasdemir'in 4 yıl önce kardeşinin oğlu olan ve bugün ilenen cinayetin şüphelisi O. Hasdemir'in kardeşi Ünal Hasdemir'i (44) tabancayla vurup öldürdüğü ortaya çıktı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İlçe meydanında 9 kurşunla öldürüldü: Olayın ardından intikam çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Galatasaray’ın efsaneleri, UEFA Kupası’nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi Galatasaray'ın efsaneleri, UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig’e yükseldi 52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

17:52
Mersin’de restorana pompalı tüfekle saldırı: 4 ölü, 8 yaralı
Mersin'de restorana pompalı tüfekle saldırı: 4 ölü, 8 yaralı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 17:54:27. #7.12#
SON DAKİKA: İlçe meydanında 9 kurşunla öldürüldü: Olayın ardından intikam çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.