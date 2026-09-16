Sivas’ta çimento fabrikasında korkutan yangın

Sivas'ta Votorantim Cimentos'un çimento fabrikasında yangın çıktı.

Sivas-Ankara karayolu üzerinde Votorantim Cimentos'a ait çimento fabrikasında plastik atıkların bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın fabrikaya yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.