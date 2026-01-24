Düğün salonunun çatısı, yağan karın ağırlığına dayanamadı

Sivas'ın Sızır beldesinde düğün salonunun çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Sivas'ta soğuk hava ve kuvvetli kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır Beldesi'nde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Sızır Belediyesi'ne ait düğün salonunun çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çatının çökme anı cep telefonuyla anbean kaydedildi. Maddi hasar yaşanan olayda içeride kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. - SİVAS
