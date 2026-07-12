Sivas\'ta Feci Kaza: 3 Yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek takla attığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 22.30 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Adliye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. E.Y. (19) idaresindeki 34 Z 1833 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü B.K. ile araçta bulunan B.K. (17) ve E.P. (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS