Sivas'ta heyelan sonrası kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde merkeze bağlı Hocabey köyü yolu üzerinde meydana geldi. Heyelan sonucu dev kayalar yola devrildi. Şans eseri yoldan geçen araçların olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kayalar yolu trafiğe kapatınca durum Sivas İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerine haber verildi. Yol iş makinalarının yardımıyla kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. - SİVAS
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Taşpınar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Ercan Y. ve Murat Y. isimli şüpheliler, akrabaları Yusuf Y.'ye silahla ateş ederek kaçtı. Yaralanan Yusuf Y. ile Simge Gül E. ve G.A.B. isimli diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi Meydan Parkı'nda silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye Yunus ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, havaya ateş ettiği belirlenen S.T. isimli şüpheli silahla yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Karaman'da otomobil ile çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Şeyh Edibali Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet parçalanırken, sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, traktörün patlayan lastiğini tamir etmek için yol kenarına park ettiği sırada, aynı istikamette seyreden bir motosiklet sürücüsü traktöre arkadan çarptı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, ancak motosiklet sürücüsü Mehmet Şirin Akboğa kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl-Elazığ Karayolu 18'inci kilometresinde bulunan Direkli mevkiinde meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili açıklama yaparak başsağlığı diledi.
Kocaeli'de özel halk otobüsüne binen 4 kadına sürücü, bebek arabasını katlamaları uyarısında bulundu. Kadınların arabayı katlayamaması üzerine sürücü, kadınları otobüsten indirdi. Olay sırasında sürücü ve bebeğin babası arasında yaşanan tartışma ise vatandaşlar tarafından ayırıldı.
Tunceli'de, Moğultay Mahallesi'nde bir apartman boşluğunda çıkan yangında evde mahsur kalan evcil hayvanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl-Elazığ kara yolu 18'inci kilometrede meydana gelen trafik kazasında, 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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