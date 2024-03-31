Sivas\'ta heyelan sonrası kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı

Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Taşpınar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Ercan Y. ve Murat Y. isimli şüpheliler, akrabaları Yusuf Y.'ye silahla ateş ederek kaçtı. Yaralanan Yusuf Y. ile Simge Gül E. ve G.A.B. isimli diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.