Sivas'ta heyelan sonrası kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Sivas'ta heyelan sonrası kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı

Sivas\'ta heyelan sonrası kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı

Sivas'ın Hocabey köyü yolunda meydana gelen heyelan sonucu dev kayalar yola devrildi. Şans eseri yoldan geçen araçların olmaması faciayı önledi. Sivas İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri, yolun kapanması üzerine çalışmalara başladı ve kısa sürede yol yeniden ulaşıma açıldı.

31.03.2024 02:17  Güncelleme: 02:20
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Sivas'ta heyelan sonrası kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde merkeze bağlı Hocabey köyü yolu üzerinde meydana geldi. Heyelan sonucu dev kayalar yola devrildi. Şans eseri yoldan geçen araçların olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kayalar yolu trafiğe kapatınca durum Sivas İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerine haber verildi. Yol iş makinalarının yardımıyla kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta heyelan sonrası kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika

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