Sivas'ta Kaybolan 90 Yaşındaki Şahsı Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Sivas'ta Kaybolan 90 Yaşındaki Şahsı Arama Çalışmaları Sürüyor

Sivas\'ta Kaybolan 90 Yaşındaki Şahsı Arama Çalışmaları Sürüyor

Sivas'ın Zara ilçesinde madımak toplamak için çıktığı arazide kaybolan 90 yaşındaki İbrahim Korkmaz'ı bulmak için jandarma, AFAD, sağlık ve gönüllü arama kurtarma ekipleri seferber oldu. 8 araç ve 48 personel ile yapılan arama çalışmaları devam ediyor.

28.04.2024 22:36
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Sivas'ta madımak toplamak için çıktığı arazide kaybolan 90 yaşındaki şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Zara ilçesinde saat 14.00 sıralarında Gürlevik Dağı çevresine madımak toplamaya giden 4 kişilik grupta bulunan 90 yaşındaki İbrahim Korkmaz, bir süre sonra kayboldu. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları 8 araç ve 48 personel ile devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivas'ta Kaybolan 90 Yaşındaki Şahsı Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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