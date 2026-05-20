Sivas'ta Kayıp Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Kayıp Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas\'ta Kayıp Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
20.05.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'taki trafik kazasında kaybolan E.N.H. için arama çalışmaları dördüncü günde sürüyor.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasının ardından şok etkisiyle Kelkit Çayı'na atladığı iddia edilen E.N.H.'yi arama çalışmaları dördüncü gününde de sürüyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tüneli çıkışında U.Y. (20) idaresindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmış, araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ağır yaralanmıştı. Araçta bulunan 18 yaş altındaki E.N.H. isimli kızın ise kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na atlayarak akıntıya kapıldığı ileri sürülmüştü. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yağışlarla birlikte su seviyesi yükselen Kelkit Çayı'nda arama çalışmalarını sürdürüyor. Akarsu hattı boyunca hem havadan hem de karadan çalışma yürüten ekipler, dördüncü günde de kayıp kıza ulaşmaya çalışıyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Kayıp Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:55
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
11:52
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun’u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:15:58. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Kayıp Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.