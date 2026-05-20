Sivas\'ta Kayıp Kız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasının ardından şok etkisiyle Kelkit Çayı'na atladığı iddia edilen E.N.H.'yi arama çalışmaları dördüncü gününde de sürüyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tüneli çıkışında U.Y. (20) idaresindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmış, araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ağır yaralanmıştı. Araçta bulunan 18 yaş altındaki E.N.H. isimli kızın ise kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na atlayarak akıntıya kapıldığı ileri sürülmüştü. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yağışlarla birlikte su seviyesi yükselen Kelkit Çayı'nda arama çalışmalarını sürdürüyor. Akarsu hattı boyunca hem havadan hem de karadan çalışma yürüten ekipler, dördüncü günde de kayıp kıza ulaşmaya çalışıyor. - SİVAS