Sivas\'ta kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Sivas'ta kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yakınlarında meydana geldi. Kuyuya düşen yavru köpeğin sesini duyanlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler köpeği düştüğün kuyudan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan köpek doğaya salındı. - SİVAS