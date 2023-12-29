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Sivas'ta kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas'ta kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yakınlarında meydana gelen olayda, kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumu iyi olduğu ve doğaya salındığı bildirildi.

Sivas\'ta kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
29.12.2023 - 17:37,  Güncelleme: 17:38
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Sivas'ta kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yakınlarında meydana geldi. Kuyuya düşen yavru köpeğin sesini duyanlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler köpeği düştüğün kuyudan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan köpek doğaya salındı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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