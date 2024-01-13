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Sivas'ta Otomobil Tamirhanesinde Çıkan Yangın Maddi Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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Sivas'ta Otomobil Tamirhanesinde Çıkan Yangın Maddi Hasara Yol Açtı

Sivas Merkez'de bulunan Sultanşehir sanayi sitesinde Y. A'ya ait bir tamirhanede soba borusundan kaynaklanan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, olayda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Sivas\'ta Otomobil Tamirhanesinde Çıkan Yangın Maddi Hasara Yol Açtı
13.01.2024 - 12:35,  Güncelleme: 12:37
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Sivas'ta otomobil tamirhanesinde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas Merkez de bulunan Sultanşehir sanayi sitesinde meydana geldi. Y. A'ya ait tamirhanede soba borusundan kaynaklanan yangın çıktı. Yangından dolayı çatı katında bulunan otomobil parçaları alev aldı. Duman yükselmesiyle iş yerinde bulunan vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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