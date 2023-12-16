 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Sivas- Erzincan karayolu Klavuz kavşağı yakınlarında, otomobilin çarpması sonucu yola savrulan bir yaya ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas\'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı
16.12.2023 - 17:19,
Abone Ol

Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yola savrulan yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas- Erzincan karayolu Klavuz kavşağı yakınlarında meydana geldi. Y.Y idaresinde ki 06 DU 0615 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan N.Y.'ye çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yola savrulan N.Y. ağır şekilde yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzincan, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika


17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:06
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44
Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26
Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35
Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil

Son Dakika
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:06 Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44 Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26 Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35 Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05 İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 18:35:07. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement