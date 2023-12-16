Sivas\'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yola savrulan yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas- Erzincan karayolu Klavuz kavşağı yakınlarında meydana geldi. Y.Y idaresinde ki 06 DU 0615 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan N.Y.'ye çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yola savrulan N.Y. ağır şekilde yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS