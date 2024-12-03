Sivas'ta Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

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Sivas'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

SİVAS - Sivas'ta seyir halindeyken alev alan bir otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çayyurt Mahallesi Tek Mezar Caddesi üzerinde bulunan pazar alanında meydana geldi. M.Y. idaresindeki 58 BU 190 plakalı Mazda marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Aracın yandığını görenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek otomobili söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin incelenmesi için çalışma başlatıldı.