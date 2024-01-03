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Sivas'ta Sobadan Sızan Gazdan Hayatını Kaybeden Çift Köylerinde Defnedildi - Son Dakika
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Sivas'ta Sobadan Sızan Gazdan Hayatını Kaybeden Çift Köylerinde Defnedildi

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Eğrisu köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybeden 45 yıllık evli çift, köylerinde toprağa verildi. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan çiftin ölüm nedeni olarak karbonmonoksit zehirlenmesi belirlendi.

Sivas\'ta Sobadan Sızan Gazdan Hayatını Kaybeden Çift Köylerinde Defnedildi
03.01.2024 - 10:08,
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Sivas'ın Divriği ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybeden 45 yıllık çift köylerinde toprağa verildi.

Geçtiğimiz günlerde Divriği ilçesine bağlı Eğrisu köyünde duygulandıran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; kendilerinden haber alamayan yakınları Yakup Balkiraz ve eşi Çınar Balkiraz çiftini evlerinde hareketsiz yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı hayatını kaybettikleri belirlenen çift, köylerinde toprağa verildi.

Çiftin yaklaşık 45 yıllık evli oldukları ve 3 çocuklarının olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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