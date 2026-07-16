Sivas\'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirilirken 18 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde izinsiz kazı faaliyetinde bulunduğu değerlendirilen; Sivas Merkezli, Ankara, Bursa ve Düzce illerinde toplam 18 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli sahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalanda; 108 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, obje, 8 alan tarama makinesi, 2 alan tarama çubuğu ele geçirildi

Soruşturma kapsamında, 18 şüpheliye 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçlaması ile adli işlem yapıldı. - SİVAS