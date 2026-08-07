Sivas\'ta Tır Devrildi, Şoför Yaralandı

Sivas yağdonduran geçidi mevkinde sürücüsünün yol hakimiyetini kaybettiği saman yüklü tır yoldan çıkarak devrildi.

Edinilen bilgiye göre; Sivas, Malatya yolu yağdonduran mevkiinde Sivas istikametinde ilerleyen ve plakası öğrenilmeyen saman yüklü tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan tır şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri şoföre müdahalede bulunurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.