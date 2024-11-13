Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sivas\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Gürün'de bir otobüste 10 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

13.11.2024 13:32
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Sivas'ın Gürün ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun valizinde 10 kilo 200 gram uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri tarafından, Yazyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı önü, D-300 karayolu üzerinde yürütülen yol kontrol ve arama faaliyetinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan detaylı arama sonucunda, bagaj kısmında H.K. isimli yolcuya ait valizde 10 kilo 200 gram skunk olarak bilinen uyuşturucu madde tespit edildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, H.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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