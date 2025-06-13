Sivas'ta arazide otlayan büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 büyükbaş telef oldu.
Edinilen bilgilere göre olay Gürün ilçesine bağlı Beypınar köyünde meydana geldi. Arazide otlayan büyükbaş hayvan sürüsü, aniden şiddetini artıran yağmura yakalandı. Köye dönüş yolunda sürüye yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Şoka giren çoban için ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta Yıldırım 3 Büyükbaşı Telef Etti - Son Dakika
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