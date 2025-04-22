Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

SİVAS - Sivas'ta öğretmen ve sağlık çalışanlarını taşıyan minibüsün karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas'a bağlı Çeltek köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yıldız beldesinden Sivas istikametine gitmekte olan ve içerisinde öğretmenler ile sağlık çalışanları bulunan B.N. idaresindeki 48 ATY 416 plakalı servis minibüsü ile karşı istikametten gelen H.İ.N idaresindeki 58 AEJ 663 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Turan Nacar'ın kalbi durdu. Yapılan kalp masajının ardından kalbi yeniden çalışan Nacar, kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yeniden kalbinin durması sonucu vefat etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine Naçar da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.