Sivas'taki yolcu otobüsü kazasında yaralı sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika
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Sivas'taki yolcu otobüsü kazasında yaralı sayısı 21'e yükseldi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında yaralanan kişi sayısı 21'e yükseldi. Silifke'den Trabzon'a giden bir otobüs, yoldan çıkarak tarlaya indi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar İmranlı devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

21.06.2024 11:48
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Sivas'taki yolcu otobüsü kazasında yaralı sayısı 21'e yükseldi

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde sabah saatlerinde yoldan çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsündeki yaralı sayısı 21'e yükseldi.

Olay sabah saatlerinde Doğançal mevkiinde meydana geldi. Silifke'den Trabzon'a giden Turay firmasına ait T.A idaresindeki 61 ABF 095 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole indi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 32si yolcu 35 kişinin bulunduğu otobüste 21 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İmranlı devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Sivas'a sevk edildi. Bir yaralı ambulans helikopterle Sivas'a ulaştırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'taki yolcu otobüsü kazasında yaralı sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'taki yolcu otobüsü kazasında yaralı sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika
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