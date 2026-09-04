Sivas Yıldızeli'nde motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü Abdullah Çolak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas Yıldızeli'nde motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü Abdullah Çolak hayatını kaybetti

Sivas Yıldızeli\'nde motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü Abdullah Çolak hayatını kaybetti
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesi çıkışında motosikletiyle bariyerlere çarpan 24 yaşındaki Abdullah Çolak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 24 yaşındaki sürücü öldü.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu, Sivas istikameti Yıldızeli ilçesi çıkışında meydana geldi. Motosikleti ile Sivas istikametine gitmekte olan 24 yaşındaki Abdullah Çolak, bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Çolak'ın öldüğünü tespit etti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sivas Yıldızeli'nde motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü Abdullah Çolak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Yıldızeli'nde motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü Abdullah Çolak hayatını kaybetti - Son Dakika
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