Sivas Zara\'da ayı saldırısına uğrayan 45 yaşındaki kişi helikopterle hastaneye sevk edildi

Sivas Zara'da ayı saldırısına uğrayan 45 yaşındaki kişi helikopterle hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Zara ilçesinde yaylada ayının saldırısı sonucu ağır yaralanan 45 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sivas'ta yaylada ayının saldırısı sonucu ağır yaralanan şahıs, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Zara ilçesi Korkut köyü Sırımlı Yaylası'nda yaşandı. Hayvanlarını süren A.D.'ye (45) ayı saldırdı. Yakınlarının yardımı ile Zara'ya ulaştırılan A.D. ambulans helikopterle alınarak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırıldı. Burada tedavi altına alınan A.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?