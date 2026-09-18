Sivas Zara\'da ayı saldırısına uğrayan 45 yaşındaki kişi helikopterle hastaneye sevk edildi

Sivas'ta yaylada ayının saldırısı sonucu ağır yaralanan şahıs, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Zara ilçesi Korkut köyü Sırımlı Yaylası'nda yaşandı. Hayvanlarını süren A.D.'ye (45) ayı saldırdı. Yakınlarının yardımı ile Zara'ya ulaştırılan A.D. ambulans helikopterle alınarak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırıldı. Burada tedavi altına alınan A.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.