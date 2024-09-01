Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş ve narkotik denetimlerinde, çok sayısı silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonlarda, 7 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu silah, 7 adet tüfek, 2 bin 375 kök Hint keneviri (esrar), bir adet dürbün ve çok sayıda mermi ile şarjör ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve uyuşturucu ile ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Siverek'te Asayiş ve Narkotik Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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