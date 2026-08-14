Siverek'te Mobilya Yüklü Tır Şarampole Devrildi
Siverek'te mobilya yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı, maddi hasar oluştu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mobilya yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı. Kazada tırda maddi hasar oluştu.
Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 18 BD 556 plakalı mobilya yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, tırda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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