AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay kararını verdi: Kendime bir yol çizeceğim

CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hakkında ortaya atılan parti değiştireceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

AK PARTİ'YE KATILACAĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

AK Parti’ye geçeceği öne sürülen Tugay, herhangi bir partiye katılma planının olmadığını belirterek bağımsız olarak görevine devam edeceğini söyledi.

"KENDİME BİR YOL ÇİZECEĞİM"

tv100’e konuşan Tugay, transfer iddialarına ilişkin, “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım, bağımsız kalacağımı da defalarca söyledim ancak her gün konuşulmak da beni üzüyor aslında. Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim. Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum çünkü şu an itibarıyla yerel bir yöneticiyim.

“BİR KENTE DAİR SORUMLULUĞUM VAR”

Milletvekili olsam belki daha farklı konuşabilirim ama benim bir kente dair sorumluluğum var. O yüzden de bu süreci sakince bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa etmiş ve yeni bir 'siyasi oluşuma' ihtiyaç duyulduğunu kaydetmişti.