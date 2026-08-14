Partilerinden istifa eden milletvekilleri Ömer Karakaş ve Mustafa Bilici AK Parti'nin 25. yıl programına katıldı - Son Dakika
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Partilerinden istifa eden milletvekilleri Ömer Karakaş ve Mustafa Bilici AK Parti'nin 25. yıl programına katıldı

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İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ile Yeni Yol Partisi'nden ayrılan İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. İki milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozetlerinin takılması ve resmi olarak AK Parti'ye katılması bekleniyor.

AK Parti’de 25. kuruluş yıl dönümü coşkusu sürerken, siyaset kulislerini hareketlendiren gelişmeler yaşandı. Muhalefet saflarından ayrılan iki milletvekilinin AK Parti’nin resmi kutlama programında yer alması dikkatleri çekti.

İSTİFASINI DUYURDU, AK PARTİ PROGRAMINA GELDİ

Bir süredir AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla gündemde olan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, kutlama programı öncesinde İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan Karakaş, şu ifadeleri kullandı: "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum."

Karakaş'ın bu paylaşımın hemen ardından, aynı günün akşamında AK Parti’nin Başkent Millet Bahçesi'ndeki 25. kuruluş yıl dönümü kutlama programına gelerek yerini aldığı görüldü.

MUSTAFA BİLİCİ DE KUTLAMA ALANINDA

Etkinlikte yer alan bir diğer sürpriz isim ise İzmir Milletvekili Mustafa Bilici oldu. Gelecek Partisi'nin kendini feshetme kararının ardından Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Bilici de programa katılan isimler arasında yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN ROZETLERİNİN TAKILMASI BEKLENİYOR

İstifalarının ardından AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına katılan iki milletvekilinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozetlerinin takılmasıyla partiye resmen katılması bekleniyor.

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Son Dakika Mustafa Bilici Partilerinden istifa eden milletvekilleri Ömer Karakaş ve Mustafa Bilici AK Parti'nin 25. yıl programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Partilerinden istifa eden milletvekilleri Ömer Karakaş ve Mustafa Bilici AK Parti'nin 25. yıl programına katıldı - Son Dakika
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