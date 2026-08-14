Canlı anlatım: Kıran kırana mücadele, gol an meselesi
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başladı. Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasında RAMS Park'ta Çorum FK'yi konuk ediyor. Mücadelede golsüz eşitlik var.
Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçında Arca Çorum FK'yi ağırlıyor
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakbos, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Andrei, Berat, Fredy, Markus, Serdar, Kyziridis, Ramirez.
CANLI ANLATIM
35'Ev sahibi ekibin soldan kazandığı kornerde Sara, penaltı noktasının önüne ortaladı. Osimhen'in kafa vuruşunda top sağ direğin yanından dışarı çıktı.
34'GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Topla birlikte soldan ceza sahasına giren Barış Alper, son çizgiye inip sol çapraza yerden ortaladı. Osimhen'in yakın köşeye yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.
33'Merkezden gelişen atakta Yunus Akgün, soldan savunma arkasına sarkan Osimhen'e aradan pasını yolladı. Çaprazdan ceza sahasına giren Osimhen, köşeye plaseyi vurdu. Kaleci Felipe topu çıkardı Karar ofsayt.
32'Galatasaray'da Yunus Akgün merkezden hızlı atakta topa birlikte ilerleyen Fredy'yi sırtından çekti ve sarı kart gördü.
30'Rakip yarı alanın ortalarına kadar gelen Abdülkerim Bardakcı, sol ayağının üstüyle kaleyi yokladı. Dışarıya doğru falso alan top soldan dışarı gitti.
29'Yunus'un ara pasıyla sağ kanattan ileri çıkan Sallai, son çizgiye hareketlenip ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmaya çarpan top taca gitti.
28'Barış Alper'in pasıyla ceza sahasına giren Sane, sol köşeye vurmak istedi ancak savunma açıyı kapattı. Topu sağına çeken Sane, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top kaleci Felipe'de kaldı.
27'Deplasman ekibinde Alexandros Kyziridis, savunma arkasına sarkan Jesus Ramirez'a pasını gönderdi. Davinson Sanchez'den sıyrılıp ceza sahasına giren Ramirez, kaleci Uğurcan'ı geçip topu boş kaleye göndermek istedi ancak avantaj kaybolunca bayrak kalktı. Hakem ofsaytı işaret etti.
25'GALATASARAY'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI! Topla birlikte rakip yarı alana geçen Sara, ceza sahasına koşu gösteren Yunus'a doğru topu gönderdi. Yunus'un uzak köşeye uzanarak yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak bayrak havada. Karar ofsayt.
25'Orta alanda savunmanın pas hatasıyla birlikte topu önünde bulan Osimhen, ceza sahasına girmeden uzak köşeye yerden sert vurdu. Kaleci Felipe uzanarak topu çıkardı.
22'Berat Ozdemir'in tedavisi tamamlandı ve kenara gedi. Çorum FK forması giyen oyuncunun oyuna girmesi için saha dılında 1 dakika beklemesi gerekecek.
21'Deplasman ekibinde Berat Ozdemir, orta yuvarlağın solunda Lucas Torreira'nın ayak bileğine basması sonrası yerde kaldı. Kırmızı-siyahlılar kart bekledi ancak hakem faulle yetindi.
20'Çorum FK'de sol kanattan topla ilerleyen Alexandros Kyziridis, yerden ortasını yaptı. Serdar Gürler'in vuruşunda top auta gitti.
19'Yunus Akgün topla birlikte merkezden ilerleyip rakip yarı alana geçtikten sonra savunma arkasına sarkan Leroy Sane'ye ara pasını gönderdi. Çorum savunması yine kademeye girdi.
18'Ev sahibi ekipte rakip yarı alanın sağ taç çizgisi önünde topla b
17'Kaleci Felipe'nin tedavisi sona erdi ve oyun yeniden başladı.
16'Çorum FK kalecisi bir sakatlık geçirdi. Sağlık ekipleri oyunda.
15' Galatasaray rakip yarı alanda baskısını arttırmaya çalışıyor.
10'Soldan kazanılan kornerde Sara, kale sahasının önüe ortasını yaptı. Barış Alper'in kafa vuruşu uzak köşeden dışarı gitti.
7'Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün, kale sahasının önüne doğru ortaladı. Victor Osimhen'den önce savunma topu uzaklaştırdı.
5'Galatasaray oyunu rakip sahaya yıktı.
2'Galatasaray'da Sallai, merkezden rakip kaleye hareketlenen Yunus Akgün'e uzun bir pas gönderdi. Kaleci Felipe açılarak topu kontrol etti.
1'Mücadele, Çorum FK'nin santrasıyla başladı. Her iki takıma da başarılar.
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