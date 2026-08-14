Canlı anlatım: Kıran kırana mücadele, gol an meselesi

Erdem Uçkaç:

Galatasaray tüm Türkiye’yi temsil eden en önemli Türkiye gücü ve yüzüdür. bayrak ve Türkiyenin en büyük sivil toplumu Cimbomdur. kimse bir ultra aslan yada herkim taraftar topluluğunun mensubu Gs lileri lekeleyemez