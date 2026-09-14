LGBTİ+ hesaplarına erişim engeli! Listede Eren Keskin ve çok sayıda tanınmış isim de var - Son Dakika
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LGBTİ+ hesaplarına erişim engeli! Listede Eren Keskin ve çok sayıda tanınmış isim de var

LGBTİ+ hesaplarına erişim engeli! Listede Eren Keskin ve çok sayıda tanınmış isim de var
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Ailem Güvende” operasyonlarının ardından soruşturma genişledi. Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla çok sayıda X ve Instagram hesabı ile bir internet sitesine erişim engeli getirildi. Listede Kaos GL ve çeşitli LGBTİ+ oluşumlarının hesaplarının yanı sıra insan hakları savunucusu Eren Keskin’in X hesabının da yer alması dikkat çekti.

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği, devam eden soruşturma kapsamında çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verdi. Karar kapsamında X ve Instagram'daki hesapların yanı sıra Kaos GL'nin internet sitesi de listede yer aldı. X hesapları arasında insan hakları savunucusu ve avukat Eren Keskin'in @KeskinEren1 hesabının da bulunması dikkat çekti.

Mahkeme kararında, 5651 sayılı Kanun'un ilgili maddesi kapsamında talebin kabulüne karar verildiği görülürken, erişim engeli getirilen X hesapları arasında Kaos GL Haber (@KaosGLHaber), Barbaros Altuğ (@barbarosaltug), Eren Keskin (@KeskinEren1), Atilla Dirim (@atilladirim), Emrah The Politic (@emrahthepolitic), Umut Rojda (@umutrojda), İbrahim Sevimler (@ibrahimsevimler), Murat Cemal (@MuratCemal), Aralık Feminist (@aralikfeminist_) ve TİP LGBTİ Büro (@tiplgbtiburo) gibi hesaplar yer aldı.

Kararda ayrıca Eylem Selam, Lawyer of Moon, Alex Crawford, Elfin Postası, Firstmoon7, Karaz Ankor, Archivo dellirio, Kahveperisi, TFNKYMZ, Boşvermiş Yeliz, AriKariTV, Taşdelen Ah, Alp Buğdaycı, Z. Şenoguz ve İklim Adaleti kullanıcı adlarıyla yer alan hesaplar da bulunuyor.

INSTAGRAM HESAPLARI DA LİSTEDE

Kararın Instagram bölümünde ise şu hesaplara erişim engeli getirildi:

@aralikfeministkolektif

@cisuplatform

@kaosgldernegii

@kirkyamakadin

@kuirtipogrencileriagi

@kuirtipogrenci

@lgbtq

@gaymekanlgbtarayis

@lgbturkey

@kaosglhaber1

Ayrıca kaosgl.org internet sitesi de karar kapsamında yer aldı.

“AİLEM GÜVENDE” OPERASYONLARININ ARDINDAN GELDİ

Erişim engeli kararları, “Ailem Güvende” adı verilen operasyonların ardından geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13 Eylül'de yaptığı açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonların 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsadığını, 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonun İstanbul ayağında ise 6 LGBTİ+ derneğinin de bulunduğu 54 adres için arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Başsavcılık açıklamasına göre operasyonda 26 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeler, kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bakan Gürlek, operasyonlar kapsamında bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan aktarılan fonların da MASAK incelemesine konu edildiğini açıkladı.

LGBTİ+ hesaplarına erişim engeli! Listede Eren Keskin ve çok sayıda tanınmış isim de var

EREN KESKİN KİMDİR?

Listede adı geçen Eren Keskin, avukat ve uzun yıllardır insan hakları alanında çalışmalar yürüten bir isim. Keskin, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı olarak görev yapıyor ve özellikle kadın hakları, işkence, ifade özgürlüğü ve LGBTİ+ hakları konularındaki çalışmalarıyla biliniyor.

Keskin, İHD'nin LGBTİ+ haklarına ilişkin çalışmalarında da aktif şekilde yer alıyor. Daha önce LGBTİ+ haklarına yönelik müdahalelere tepki göstererek “LGBTİ+ hakları insan haklarıdır” açıklamasında bulunmuştu.

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Son Dakika Eren Keskin LGBTİ+ hesaplarına erişim engeli! Listede Eren Keskin ve çok sayıda tanınmış isim de var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ercan aksu ercan aksu:
    son dakika adminleri siz bunları nereden tanıyorsunuz hayırdır ? sizde de var mı böyle şeyler 0 0 Yanıtla
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