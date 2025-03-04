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Siverek'te motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır Karayolu üzerindeki Ofis Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ile motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.