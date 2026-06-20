Sahibinden kaçan dana kuyumcu dükkânına girdi - Son Dakika
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Sahibinden kaçan dana kuyumcu dükkânına girdi

Sahibinden kaçan dana kuyumcu dükkânına girdi
20.06.2026 11:21  Güncelleme: 11:28
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahibinin elinden kaçan bir dana, girdiği kuyumcu dükkanında bir müşteriyi sürükleyerek yaraladı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalarla depodan çıkarılan dana, sakinleştirici iğneye rağmen tekrar kaçtı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahibinin elinden kaçan bir dana, girdiği kuyumcu dükkanında paniğe neden oldu. Bir müşteriyi önünde sürükleyerek yaralayan dananın iş yerinde mahsur kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibinin kontrolünden çıkan dana cadde boyunca koşarak ilerledi. Bir süre sonra Bışar Karataş'a ait kuyumcu dükkanına giren dana, kapı önünde bulunan bir müşteriyi önünde sürükleyerek iş yerinin arka kısmındaki depoya kadar götürdü. Yaşanan olayda sürüklenen müşteri belinden hafif şekilde yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaralı müşteri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda dana bulunduğu depodan çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda dana bulunduğu depodan çıkarıldı. Ancak sakinleştirilmesi amacıyla yapılan uyuşturucu iğne uygulamasına rağmen dışarı çıkarılan dana yeniden kaçarak gözden kayboldu.

O anlar kamerada

Öte yandan, dananın kuyumcu dükkanına giriş anı, içeride yaşanan panik ve çıkarılma çalışmaları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın tanıklarından Medet Özbay, yaşananları anlatarak, "Biz dükkanda oturuyorduk. Bir baktık aşağı taraftan yukarı doğru bir dana koşarak geliyor. Dana bir anda içeri girdi ve bir müşteriyi önüne katarak sürükledi. Adamın belinden yaralanmasına neden oldu. Yaralıyı hastaneye götürdük. Allah'a çok şükür ciddi bir şeyi yoktu. Olayı ucuz atlattık. Daha sonra hayvanın sahipleri ve belediye ekipleri geldi. Danaya uyuşturucu iğne yaptılar ancak bayılmadı. Yaklaşık bir saat boyunca içeride kaldı. Sonrasında dışarı çıktı ve tekrar kaçtı. Ekipler peşinden gitti. Daha sonra hastane civarında yakalandığını duyduk" dedi.

Kuyumcu Bışar Karataş ise, "Müşterilerle içeride oturuyorduk. Bir baktık içeri bir dana girdi. Bir müşteriyi önünde sürükledi ve belini incitti. Dana içeri girer girmez arka taraftaki depoya girdi. Yaralanan müşteriyi hastaneye götürdük. Çok şükür ciddi bir şey çıkmadı. Arka depodaki kapıyı kapatarak danayı orada tuttuk. Belediye ekiplerini çağırdık. Ekipler ve hayvanın sahipleri geldi. Dana yaklaşık bir saat içeride kaldıktan sonra dışarı çıktı. Çok şükür herhangi bir kaza yaşanmadan olay sona erdi. Biraz masrafımız oldu. Onu da dananın sahipleri karşılayacaktır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sahibinden kaçan dana kuyumcu dükkânına girdi - Son Dakika

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