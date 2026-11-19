Sivrihisar'da pancar yüklü kamyonun kasası devrildi, tonlarca pancar yola döküldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivrihisar ilçesinin Ballıhisar ile Ertuğrul mahalleleri arasındaki güzergahta seyreden pancar yüklü kamyonun kasası bilinmeyen bir sebeple yerinden koptu. Devrilen kasadaki tonlarca pancar yol kenarına saçıldı, kazada ölen ya da yaralanan olmadı; bölgede inceleme yapıldı.
Sivrihisar'da meydana gelen kazada, pancar yüklü kamyonun kasası yerinden koparak devrildi. Devrilen kasadaki tonlarca pancar yol kenarına saçılırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar ilçesinin Ballıhisar ile Ertuğrul mahalleleri arasındaki güzergahta seyir halinde olan pancar yüklü kamyonun kasası henüz bilinmeyen bir sebeple yerinden koptu. Kasasının devrilmesiyle kamyondaki tonlarca pancar yol kenarına döküldü. Şans eseri kimsenin burnunun dahi kanamadığı kazanın ardından bölgede inceleme yapıldı.
Kaynak: İHA
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