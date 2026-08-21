Sixtiees Pub'a Kapama Kararı

Ankara'da faaliyet gösteren Sixtiees Pub isimli işletme hakkında kapama kararı verildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Sixtiees Pub isimli işletme hakkında yapılan ihbarlar, bilgi sahibi beyanları, açık kaynak araştırmaları ile işletmenin Instagram isimli sosyal medya platformunda paylaştığı görüntülerin incelenmesi neticesinde, cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği, müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiğine ilişkin tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Temmuz tarihinde söz konusu işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Yapılan işlemler sonucunda aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İşletmeye fuhşa aracılık ve fuhşa yer temin etmesi nedeniyle faaliyetten men, kapama kararı verildi.