SMA Hastası Adına Sahte Bağış Kumbarası Düzenleyen Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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SMA Hastası Adına Sahte Bağış Kumbarası Düzenleyen Dolandırıcı Yakalandı

İstanbul Valiliği izniyle SMA hastası Miran Ali Vermez adına yardım toplamaya çalışan ailesi, Çerkezköy ilçesinde bir dolandırıcıyla karşılaştı. Dolandırıcı, sahte bağış kumbaralarını 6 farklı noktaya yerleştirerek insanları dolandırdı. Ancak esnafın dikkatli gözlemleri sonucunda dolandırıcı suçüstü yakalandı. Dolandırıcının daha önce de benzer suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

30.07.2024 11:04
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Bir SMA hastası adına sahte bağış kumbarası düzenleyip 6 ayrı iş yerine bırakan dolandırıcı, duyarlı vatandaşların ihbarı ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışması sonrası suçüstündeyken yakayı ele verdi. 51 yaşındaki dolandırıcı, Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden aldıkları yasal izinle SMA hastası 18 aylık Miran Ali Vermez adına yasal yardım toplamaya çalışan ailesi, bu çabalarına destek ararken Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir dolandırıcı ortaya çıktı. Razi U. (51) isimli şahıs, Miran Ali adına hazırladığı sahte bağış kumbaralarını Çerkezköy'de 6 farklı noktaya yerleştirerek insanları dolandırdı.

Esnafın duyarlılığı sayesinde yakalandı

Yaklaşık 3 aydır Çerkezköy'deki çeşitli iş yerlerine koyduğu kumbaraları düzenli olarak boşaltan Razi U., esnafın dikkatli gözlemleri sonucunda yakayı ele verdi. Duyarlı esnafın şüphelenip durumu polise bildirmesi üzerine Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlattığı detaylı çalışma sonrası dolandırıcıyı suçüstü yakalayarak Çerkezköy Adliyesi'ne sevk etti.

Dolandırıcının sabıkası ortaya çıktı

Razi U.'nun geçmişte de benzer suçlardan sabıkalı olduğu öğrenildi. Bu durum, halk arasında büyük bir tepki oluşturdu ve benzer dolandırıcılık vakalarının önlenmesi için daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Çerkezköy'deki esnaf ve vatandaşlar, dolandırıcının adil bir şekilde cezalandırılmasını beklediklerini dile getirdiler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çerkezköy, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa SMA Hastası Adına Sahte Bağış Kumbarası Düzenleyen Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika

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