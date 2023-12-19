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SMA Hastası Çocuğun Bağış Kumbarası Çalındı, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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SMA Hastası Çocuğun Bağış Kumbarası Çalındı, 3 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde marketten SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SMA Hastası Çocuğun Bağış Kumbarası Çalındı, 3 Şüpheli Yakalandı
19.12.2023 - 23:48,  Güncelleme: 23:54
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SMA hastası çocuğun kumbarasını çalan şüpheliler yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde marketten SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 Kasım tarihinde Derince ilçesinde markete alışveriş bahanesiyle giren 3 şüpheli SMA hastası çocuk için konulan bağış kumbarayı çalmıştı. Şüphelilerden biri tezgahtarı oyalarken bir diğeri ise SMA hastası çocuk için toplanan paraların kumbarasını alarak marketten çıkmış ve kayıplara karışmışlardı. Olayın farkına varan market sahibi, polise haber vermesiyle çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerasında yapılan incelemeler neticesinde kimlikleri tespit edilen şüpheli S.Ç., S.U. ve İ.M.D. yakalandı. Yaşlarının 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.U. ile İ.M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa SMA Hastası Çocuğun Bağış Kumbarası Çalındı, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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