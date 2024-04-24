Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Şeyhoğlu Köyü Hacı Mahallesi'nde Yeter Sipahi'ye ait evde başladı ve ahşap ev kısa sürede alevlerle kaplandı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

24.04.2024 00:31
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Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Şeyhoğlu Köyü Hacı Mahallesi'nde Yeter Sipahi'ye ye ait evde, sobadan çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Evin ahşap olması sebebiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Bozkurt itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Köylülerinde söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında Yeter Sipahi'ye ait ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bozkurt Şeyhoğlu Köyü Derneği Medya Birim Sorumlusu Muammer Öztaş, "Komşumuz olan Yeter Sipahi'nin evinde akşamüzeri yangın çıkmıştır. Köy muhtarımız ve köylülerimizin büyük çabasıyla yangının yakınındaki evlere sıçramasını elinden geldiğince engel olmuşlardır. Daha sonrasında itfaiyenin gelmesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılmıştır. Yeter Sipahi'nin evi yangında kullanılamaz hale gelmiştir. Can kaybı olmaması tesellimizdir, Sipali ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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