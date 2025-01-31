Sobadan Karbonmonoksit Sızıntısı: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı anne ve kızı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Başkurt Mahallesi Camisi'nde din görevlisi olan İdris Halil, evine geldiğinde annesi Saliha Halil (70) ve kız kardeşi Zeliha Haliloğlu'nun (44) hareketsiz olduğunu fark etti. Halil, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrasında anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, anne ve kızının gelinlerinin doğumu için Kocaeli'nden Trabzon'a geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON