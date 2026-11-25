Artvin- Ardanuç kara yolunda meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları, seyir halindeki araca isabet etti. Araçta maddi hasar oluşurken, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Artvin'de iki gündür etkili olan yağışların ardından peş peşe heyelanlar meydana geldi. Artvin-Ardanuç kara yolundaki Soğanlı Tüneli'nin girişinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Kaya parçalarının Ardanuç yönünde seyreden bir araca isabet etmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yola düşen kayaları kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.