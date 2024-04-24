Söğüt'te Hayvan Hırsızlığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Söğüt'te Hayvan Hırsızlığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Söğüt\'te Hayvan Hırsızlığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili olarak polis ekipleri harekete geçti. Yapılan soruşturma sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı ve çalınan 5 koyun sahibine teslim edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve 2 kişi tutuklandı.

24.04.2024 12:28  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'Hayvan Hırsızlığı' ihbarı üzerine harekete geçen ekipler konuyla ilgili 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereboyu Küme Evleri mevkiinde 5 adet koyunun ağıldan çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturmada; H.K., A.K. ve F.Y. isimli 3 şüpheli şahsın, çaldıkları 5 koyundan 2'sini N.K. isimli şahsa, diğer 3 koyunu ise İ.K. isimli şahsa sattıkları tespit edildi. Çalınan 5 koyun bulunup sahibine teslim edildi.

Şüphelilerden H.K. kendisine ait ruhsatsız kurusıkıdan bozma tabancasının olduğunu ve tabancasını F.C. isimli şahsın alıp geri vermediğini, bu sebeple de olayı diğer 2 şüpheli şahıs ile birlikte işlediklerini beyan etti.

Şüpheli şahıslar hakkında; 'Hayvan Hırsızlığı', 'Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi', '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler' suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli hakkında; İ.K. ve N.K. savcılıkça serbest, F.Y. isimli şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K. ve A.K. mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Söğüt, Hayvan Hakları, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Söğüt'te Hayvan Hırsızlığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
10:31 Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı
11:25 Oyuncu Nihal Menzil’in hayat hikayesi yürek sızlattı 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş
11:24 Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı
11:22 Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi
11:13 İstanbul’da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı 20 gözaltı İstanbul'da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı! 20 gözaltı
11:03 Ahmet Çakar’ın “Bu akşam ölecek“ dediği Ümit Özat, deliye döndü Ahmet Çakar'ın "Bu akşam ölecek" dediği Ümit Özat, deliye döndü
10:53 Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 12:49:38. #1.13#
SON DAKİKA: Söğüt'te Hayvan Hırsızlığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement