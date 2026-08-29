Söğütlü'de Kına Gecesi Kavgası: 3 Yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yürüyüş yapan mevsimlik tarım işçileri ile kına gecesi öncesi eğlence yapan grup arasında çıkan kavgada 2 kişi kesici aletle, 1 kişi ise taş isabet etmesi sonucu yaralandı.

Söğütlü ilçesinde meydana gelen olayda, mevsimlik tarım işçisi H.D., A.Ö., K.Ö. ve G.Ö.'nün yürüyüş yaptığı sırada cadde kenarında bulunan bir ikamette kına gecesi öncesinde eğlence yapan grupla aralarında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda E.Ö. ve G.Ö. kesici aletle yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan O.B.B. ise atılan taşın yüzüne isabet etmesi neticesinde yaralandı. O.B.B.'nin elmacık kemiğinden yaralandığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.